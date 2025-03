Firenze in ginocchio prima di Fiorentina-Juve. Ma niente rinvio: c'è il precedente di un anno fa

Nelle sue pagine sportive, la Repubblica (ed. Firenze) ripercorre i fatti della giornata di ieri, quando le incessanti piogge hanno messo in ginocchio una parte della città fiorentina e il vice presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Draghi, ha chiesto alla sindaca Sara Funaro di valutare il rinvio di Fiorentina-Juventus. Da parte sua, scrive il quotidiano, il club viola non ne sa niente e ieri la squadra si è regolarmente allenata al Viola Park, nonostante l’allagamento di alcuni campi e zone interne, preparando la sfida di domani (ore 18) al Franchi.

A tal proposito, il quotidiano locale ricorda che più o meno la stessa situazione, curiosamente, si era creata un anno e mezzo fa, quando un altro alluvione devastò le zone di Campi Bisenzio e non solo proprio alle porte di Fiorentina-Juventus. Vale la pena ricordare - si legge - che quella tragica circostanza che mise la Toscana in ginocchio tra il 2 e il 3 novembre 2023 non portò poi al rinvio della sfida, anche quella volta, con la Juventus che si giocò regolarmente il 5 novembre al Franchi (0-1 con gol di Miretti). In quell'occasione, oltre al parere contrario di alcune istituzioni, come il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ci fu la forte presa di posizione dei tifosi della curva Fiesole che non entrarono allo stadio in segno di protesta continuando ad aiutare in prima persona le persone colpite dal disastro.