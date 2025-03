Fiorentina, stasera è fondamentale per Commisso e per dare un calcio alle voci

La Nazione oggi in edicola parla di "euroccasione" ma anche di "trappola Panathinaikos" per la Fiorentina che stasera scenderà in campo allo Spyros Louis di Atene per l'andata degli ottavi di Conference League. La squadra di Palladino si gioca tantissimo, primo perché Commisso e i suoi collaboratori vogliono ancora vincere qualcosa, secondo perché Palladino e il suo gruppo dopo il saliscendi di rendimento e di risultati messi in fila in questa stagione, hanno la necessità di riportare la barra nella direzione giusta e vivere un finale di annata con la prospettiva che qualcosa di buono lo si può ancora portare a casa.

Ci sono anche da cancellare chiacchiere e voci che inquadrano una Fiorentina che perdendosi nel vuoto di una stagione anonima dovrebbe rimettere in discussione tanto del progetto acceso con il via alla gestione Palladino.