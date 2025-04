Fiorentina, sorrisi e concentrazione verso il Cagliari: le immagini dell'allenamento

Il passaggio del turno e la conseguente conquista della semifinale di Conference ha dato grande entusiasmo alla Fiorentina che in questa vigilia di Pasqua è tornata al lavoro per preparare la trasferta di Cagliari per riprendere la corsa anche in campionato dopo il mezzo passo falso con il Parma.

La squadra ha lavorato in serenità con Palladino e il suo staff che hanno fatto svolgere le prove tattiche necessarie. Il più sorridente, come si vede dalle immagini postate sul proprio profilo Instagram dalla stessa Fiorentina, è Dodo che ritrova la maglia da titolare dopo lo stop in Conference. Ci spera anche Gosens dopo il minutaggio post infortunio ritrovato con il Celje.

La squadra si ritroverà domani mattina per poi pranzare insieme al Viola Park e, nel pomeriggio partire alla volta di Cagliari. Palladino, che ha parlato due giorni fa dopo la gara di Conference, non ha invece tenuto la consueta conferenza stampa di presentazione. Rocco Commisso ha già annunciato che sarà a Cagliari con la squadra approfittando per parlare con Kean.