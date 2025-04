Fiorentina, problemi per De Gea, Terracciano sempre in pre-allarme

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto sulle ultime di formazione di casa Fiorentina alla vigilia della sfida rimandata contro il Cagliari. Quasi certamente Palladino si affiderà a una squadra molto simile a quella titolare anche se resta il dubbio legato al portiere, David De Gea: il quotidiano scrive che il fastidio muscolare alla coscia non preoccupa, ma due gare ravvicinate potrebbero essergli evitate. Per questo resta in preallarme Terracciano, se non per domani, per domenica.

Le altre scelte. In difesa pronto a tornare Pablo Marì con Comuzzo che contenderà una maglia a Pongracic, mentre Ranieri è sicuro del suo posto in difesa. Sugli esterni ok sia Dodo che Gosens, mentre in mediana Adli e Richardson sperano di poter scalzare Fagioli, Cataldi e Mandragora, In attacco spazio ancora a Gudmundsson al fianco di Kean.