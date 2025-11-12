Fiorentina, per il mercato di gennaio può tornare di moda il nome di Martel del Colonia

La Fiorentina guarda già al mercato di gennaio, si legge sul Corriere dello Sport. La squadra mercato cercherà chi sia in grado di aggiungere intensità alla metà campo, anche perché troppo spesso ha dovuto fare i conti con i cali di tensione. Ecco che può tornare di moda il nome di Eric Martel, centrale di proprietà del Colonia sondato dai viola in estate.

I tedeschi ne facevano una valutazione di almeno 10 milioni, ma considerando che il suo contratto scadrà il prossimo giugno potrebbe essere portato a casa per una cifra più bassa. D’altro canto il classe 2002 è un titolare fisso della sua squadra: da inizio stagione ha collezionato 10 presenze in Bundesliga e 2 in Coppa di Germania.