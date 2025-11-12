Fiorentina, per il mercato di gennaio può tornare di moda il nome di Martel del Colonia
FirenzeViola.it
La Fiorentina guarda già al mercato di gennaio, si legge sul Corriere dello Sport. La squadra mercato cercherà chi sia in grado di aggiungere intensità alla metà campo, anche perché troppo spesso ha dovuto fare i conti con i cali di tensione. Ecco che può tornare di moda il nome di Eric Martel, centrale di proprietà del Colonia sondato dai viola in estate.
I tedeschi ne facevano una valutazione di almeno 10 milioni, ma considerando che il suo contratto scadrà il prossimo giugno potrebbe essere portato a casa per una cifra più bassa. D’altro canto il classe 2002 è un titolare fisso della sua squadra: da inizio stagione ha collezionato 10 presenze in Bundesliga e 2 in Coppa di Germania.
Pubblicità
Primo Piano
L'ultimatum a Fagioli e Gud è il grande "gol" di Vanoli. A centrocampo serve uno alla Guendouzi. Ferrari difenda la Fiorentina da attacchi esterni tipo quelli di Rocchi e Gattusodi Luca Calamai
Le più lette
1 L'ultimatum a Fagioli e Gud è il grande "gol" di Vanoli. A centrocampo serve uno alla Guendouzi. Ferrari difenda la Fiorentina da attacchi esterni tipo quelli di Rocchi e Gattuso
Copertina
FirenzeViolaVanoli lo sprona, l’Islanda lo esalta: il paradosso Gudmundsson e la Fiorentina che attende (ancora)
Tommaso LoretoVanoli guida la ripartenza, un uomo solo al comando senza pensare al mercato. Speriamo lo seguano tutti, squadra e società
Pietro LazzeriniSi riparte dalla 'fame' di Vanoli: ecco quali potrebbero essere i primi accorgimenti. Tra gli obiettivi di mercato c'è anche un attaccante ma gli sprechi estivi complicano il lavoro di Goretti
Angelo GiorgettiIl caso della preparazione fisica e la soglia di fatica, ora occhio ai cambi drastici. Vanoli non abbia pietà, c'è poco da salvare. Decida con coraggio senza fare sconti ai senatori
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com