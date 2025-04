Fiorentina-Parma, i convocati di Palladino: nessuna sorpresa. C'è Caprini

Nessuna sorpresa dell'ultim'ora nella lista dei convocati in vista del Parma condivisa dalla Fiorentina. Nelle scelte di Palladino c'è il giovane Caprini e tutti gli altri regolarmente arruolabili, se si eccettua i due infortunati Colpani e Gosens ancora in via di recupero. Questa la lista completa dei convocati per la partita di domani alle ore 15 in programma all'Artemio Franchi:

Portieri: De Gea, Terracciano, Martinelli.

Difensori: Comuzzo, Dodo, Pablo Marì, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri.

Centrocampisti: Adli, Cataldi, Fagioli, Folorunsho, Mandragora, Ndour, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Caprini, Gudmundsson, Kean, Zaniolo