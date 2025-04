Fiorentina-Parma, De Gea e Dodo gli unici oltre la mediocrità: le pagelle

Poche sufficienze piene in casa Fiorentina dopo lo scialbo 0-0 casalingo col Parma. Sfogliando i quotidiani e i siti specializzati oggi, sono due i calciatori di Raffaele Palladino ad aver convinto in una partita noiosa e priva di grossi spunti. Uno è David De Gea, decisivo almeno in due circostanze (soprattutto in avvio, smanacciando un colpo di testa da pochi passi di Bernabé) per non rendere ancor più amara la domenica del Franchi; l'altro è Dodò, l'unico che ha avuto un cambio passo tra i viola, autore di tre-quattro sgasate sulla destra che hanno per un attimo acceso il pomeriggio fiorentino.

"Alla fine emerge sempre lui, Bernabé non angola abbastanza ma la respinta è decisiva, sicuro come al solito" scrive la Gazzetta dello Sport a proposito di De Gea, mentre sulla prestazione di Dodo commenta così: "Valutazione complicata, notevole quantità, manca un po' di qualità nei cross e al tiro. Ma è quello che ci prova di più". Ecco i giudizi di quotidiani e siti:

Le pagelle di De Gea -

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

La Nazione: 6,5

Repubblica Firenze: 6,5

Corriere Fiorentino: 7,5

FirenzeViola.it: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5

Le pagelle di Dodo -

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

La Nazione: 7

Repubblica Firenze: 6,5

Corriere Fiorentino: 6,5

FirenzeViola.it: 7

Tuttomercatoweb.com: 6