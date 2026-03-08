Fiorentina-Parma 0-0, Piccoli si divora il gol del vantaggio
FirenzeViola.it
La Fiorentina è andata ad un passo dal gol del vantaggio ad inizio secondo tempo del match contro il Parma. Traversone mancino di Harrison a centro area con Piccoli che dopo un batti e ribatti si è ritrovato il pallone in area piccola per calciare a due passi da Corvi. L'attaccante viola però ci ha messo troppo a caricare la conclusione e ha finito per calciare debolmente trovando il muro di Delprato, che in scviolata ha evitato l'1-0.
Pubblicità
Primo Piano
FirenzeViolaFiorentina-Parma 0-0, i viola non vanno oltre il pari tra i fischi del Franchidi Redazione FV
Le più lette
Copertina
Alberto PolverosiLe concorrenti per la salvezza perdono, ma si battono. La Fiorentina perde e basta. Contro il Parma deve ritrovare l'orgoglio senza pensare che si salverà solo grazie al suo nome
Luca CalamaiVanoli per conquistare la salvezza poi si cambia. Sarri, De Zerbi e Grosso diversi ma giusti. Ripartirei da Fagioli, Brescianini, Gosens, Ranieri, Solomon e se possibile Kean. Via Gud, Dodo e Piccoli
Andrea GiannattasioViola, ora contano solo unità e normalità: serve un clima positivo e l'abbandono del 3-5-2. Ma i nuovi arrivati devono dare di più. Paratici e il restyling (interno) della Fiorentina
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com