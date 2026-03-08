Fiorentina-Parma 0-0, Piccoli si divora il gol del vantaggio

La Fiorentina è andata ad un passo dal gol del vantaggio ad inizio secondo tempo del match contro il Parma. Traversone mancino di Harrison a centro area con Piccoli che dopo un batti e ribatti si è ritrovato il pallone in area piccola per calciare a due passi da Corvi. L'attaccante viola però ci ha messo troppo a caricare la conclusione e ha finito per calciare debolmente trovando il muro di Delprato, che in scviolata ha evitato l'1-0.