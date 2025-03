Fiorentina-Panathinaikos 3-1, decisivo Kean: viola ai quarti di finale

vedi letture

Dopo un ottimo primo tempo la Fiorentina soffre nella ripresa ma riesce comunque a passare il turno. I gigliati, grazie al successo per 3-1 di questa sera, staccano il pass per i quarti di finale dove attenderli ci sono gli sloveni del Celje. Decisivo Moise Kean con la rete del momentaneo 3-0 gigliato dopo due ottime occasioni per i greci, prima con Ioannidis e poi con Tete. Ultimi dieci minuti più recupero di tensione per la Fiorentina con il Panathinaikos che si è rifatto sotto con la rete su rigore, concesso per un fallo di Fagioli su Ouhani, di Ioannidis.