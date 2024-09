FIORENTINA-MONZA, La Viola si salva all'ultimo: è 2-2

FirenzeViola.it

La Fiorentina si salva all'ultimo respiro contro il Monza in casa, pareggiando 2-2 ed evitando la prima sconfitta stagionale rimandando però anche la prima vittoria. Decisive le reti di Djuric e Maldini per gli ospiti nel primo tempo, a cui hanno risposto prima Kean nel recupero dei primi quarantacinque minuti, poi Gosens proprio quando tutto sembrava volgere al peggio: il nuovo arrivato con un grande stacco di testa ha evitato la sconfitta e fissato il punteggio sul 2-2 finale. Tanto da lavorare ancora per Palladino che può però contare quantomeno sulla reazione dei suoi in vista della ripresa dopo la sosta.