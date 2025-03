Fiorentina-Lecce, le pagelle di Palladino: c'è di mezzo anche la sfortuna

Raffaele Palladino aveva i riflettori puntati addosso nella partita che la sua Fiorentina ha vinto contro il Lecce. Tre punti fondamentali per proseguire nella corsa a un posto in Europa e per dare un calcio alle voci di un possibile esonero in caso di risultato negativo. Le pagelle dei quotidiani per l'allenatore nato a Mugnano di Napoli non celebrano la prestazione della Fiorentina ma assegnano comunque voti attorno alla sufficienza a Palladino.

Come La Gazzetta dello Sport che scrive: "Torna alla difesa a tre e il risultato gli dà ragione. Ma sul piano del gioco c’è ancora da lavorare, anche se con i legni non è fortunato…". Oppure il Corriere dello Sport: "Un tiro in porta nel primo tempo, tanta paura nella ripresa. La Fiorentina non è guarita, anzi, ma il 3-5-2 sembra l’abito giusto per questa rosa". Più magnanima la Repubblica: "Buono l’approccio sfociato nel gol di Gosens con una combinazione da quinto a quinto. Poi gestione con affanno, con tanto di rigore sbagliato e traversa. Porta però a casa un successo che rilancia i viola in classifica e scaccia le paure. In attesa di un gioco migliore". Questi i voti assegnati all'allenatore della Fiorentina dai quotidiani:

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Repubblica Firenze: 6,5

La Nazione: 6

Tuttosport: 6

Firenzeviola.it: 5,5