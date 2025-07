Fiorentina, Kessie rimane il grande sogno. Tuttosport: "Dovrebbe spalmarsi l'ingaggio"

Il grande sogno della Fiorentina per il centrocampo si chiama Franck Kessie, si legge su Tuttosport. E' lui l'obiettivo numero uno per puntellare la mediana, il giocatore che è stato una delle colonne del Milan scudettato di Pioli e per doti e caratteristiche può riempire lì nel mezzo la casella ancora vuota.

Certo, l'ingaggio da 14 milioni frena sul nascere qualsiasi tentativo ma il club viola resta vigile, disposto a provarci se da Kessie (in scadenza a giugno 2026) e dall'Al-Ahli, in ritiro in questi giorni al centro sportivo Monzello per la Como Cup, dovesse aprirsi pure il più piccolo spiraglio. L’ivoriano dovrebbe ad esempio spalmarsi l'attuale stipendio magari in 4 anni, il tempo di durata del contratto che la Fiorentina potrebbe proporgli.