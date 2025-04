Dagli inviati Fiorentina-Empoli 2-0, Mandragora da cineteca: rovesciata pazzesca del numero 8!

Meraviglioso Rolando Mandragora! Il numero 8 viola conferma il suo momento d'oro e tira fuori un altro grande gol dal cilindro: l'ex Torino riceve un cross in area, la palla resta a mezza altezza e non ci pensa due volte: tenta l'acrobazia e sforna un gol in rovesciata pazzesco. Palo rete, la Fiorentina è avanti 2-0 sull'Empoli.