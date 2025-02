Fiorentina-Como, le informazioni e le fasi di vendita per i biglietti

vedi letture

Domenica alle 12:30 allo stadio Artemio Franchi andrà in scena il lunch match della 25° giornata Fiorentina-Como. Per l'occasione la società viola ha pubblicato sul suo sito ufficiale tutte le informazioni e le modalità di vendita dei tagliandi per assistere alla gara. La prima fase di vendita chiuderà sabato alle 23:59, mentre la fase (intero match day) sarà attiva il giorno della gara. La società viola, essendo domani San Valentino, ha anche previsto una promo speciale con uno sconto di 104 Euro, da 234 a 130, per l'acquisto di due biglietti nel settore Tribuna Vip. Di seguito tutte le indicazione come riportate dalla Fiorentina sul sito ufficiale:

"Tutte le informazioni per acquistare i biglietti e le relative fasi di vendita della 25° giornata di SerieA Enilive 2024/25 in programma il 16/02/2025 h 12:30 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze:

PRIMA FASE (INTERO, PROMO GENERAZIONE VIOLA E PROMO EX ABBONATO 23/24):

Dalle ore 15:00 del 10/02/2025 fino alle ore 23:59 del 15/02/2025.

Vendita libera attiva con Promo Generazione Viola per tutti i possessori di INVIOLA PREMIUM/GOLD CARD e tariffa dedicata ai vecchi abbonati alla stagione 2023/2024 che NON hanno sottoscritto l’abbonamento alla stagione 2024/2025. Tariffa INTERO in Curva Ferrovia disponibile dal 15/01/2025 ore 10:00.

Se non hai la InViola Premium/Gold Card clicca QUI per sottoscriverla

SECONDA FASE (INTERO MATCH-DAY):

Fase attiva il giorno della gara con tariffa INTERO MATCHDAY.

PROMO SAN VALENTINO

PROMO SAN VALENTINO + SPORTS CLUB

Per festeggiare questa occasione, acquistando almeno due biglietti nel settore Tribuna Vip al prezzo speciale di €130 a biglietto (anziché €234), sarà possibile accedere gratuitamente all’esclusivo servizio hospitality SPORTS CLUB .

Promozione a disponibilità limitata!

SETTORE OSPITI

La vendita del settore Ospiti identificato nel settore di CURVA ESTERNA (CE1) a capienza ridotta, inizierà il 10/02/2025 ore 15:00. La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 del 15/02/2025 per i soli possessori di fidelity card di Como 1907.

PROMO UNDER 14 ABBONATI

Tariffa disponibile esclusivamente per tutti gli abbonati alla stagione 2024/25 in tutti i settori.

OMAGGIO UNDER 14

Tariffa Omaggio U14 disponibile nei soli settori di Maratona Centrale, Distinti di Maratona e Curva Ferrovia, in abbinamento anche a biglietto INTERO, PROMO GENERAZIONE VIOLA o PROMO EX ABBONATO 2023/24.

CAMBIO NOMINATIVO

ABBONAMENTI 24/25: Consentito (si ricorda che i cambi disponibili sono un totale di 5 durante la stagione).

BIGLIETTI: Non Consentito.