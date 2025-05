Ultime chance per la Conference: la Fiorentina deve vincere e sperare in un ko della Lazio

vedi letture

Arrivano i risultati da tutti i campi della Serie A. La Fiorentina ha fatto il suo dovere battendo il Bologna, ma non ha trovato favori dalle partite delle romane, con la Lazio che ha pareggiato in casa dell'Inter e con la Roma vittoriosa sul Milan.

La classifica attuale recita: Lazio sesta a 65 punti, Fiorentina settima a 62 e Bologna ottavo con lo stesso numero di punti. Se arrivassero tutte a pari punti dopo l'ultima giornata i viola sarebbero avanti per la classifica avulsa (che premia la Fiorentina sulle altre due), o se fossero semplicemente a pari con la Lazio sarebbero sopra per gli scontri diretti a favore coi biancocelesti. Per entrare in Conference, l'unica coppa a cui può ambire ora come ora la formazione di Palladino, servirà vincere con l'Udinese all'ultimo turno e avere una sconfitta della Lazio contro il Lecce all'Olimpico.