Fiorentina-Como, i convocati di Pioli: torna Gudmundsson. Non ci sono assenti

Fiorentina-Como, i convocati di Pioli: torna Gudmundsson. Non ci sono assentiFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:21Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina ha diramato in questi minuti la lista dei convocati per la gara contro il Como, in programma alle 18 al Franchi per la quarta giornata di campionato. Nell'elenco dei giocatori agli ordini di Stefano Pioli non manca nessuno, con Gudmundsson che torna a disposizione dopo il forfait per il Napoli e Kean che è regolarmente arruolabile, avendo smaltito la febbre dei giorni scorsi. Ecco la lista:

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.
Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Pablo Mari, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti, Lamptey.
Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Sohm, Sabiri, Richardson. 
Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Kean, Piccoli.