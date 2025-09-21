Fiorentina-Como, i convocati di Pioli: torna Gudmundsson. Non ci sono assenti
La Fiorentina ha diramato in questi minuti la lista dei convocati per la gara contro il Como, in programma alle 18 al Franchi per la quarta giornata di campionato. Nell'elenco dei giocatori agli ordini di Stefano Pioli non manca nessuno, con Gudmundsson che torna a disposizione dopo il forfait per il Napoli e Kean che è regolarmente arruolabile, avendo smaltito la febbre dei giorni scorsi. Ecco la lista:
Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.
Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Pablo Mari, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti, Lamptey.
Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Sohm, Sabiri, Richardson.
Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Kean, Piccoli.
CONVOCATI💜⚜️ pic.twitter.com/cIudy9ljif— ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 21, 2025
