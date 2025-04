Fiorentina ancora in corsa per tutti gli obiettivi: gli incroci di classifica e calendario

In questo la classifica del campionato di Serie A racconta di 7 squadre, tra il terzo e il nono posto, racchiuse in appena 13 punti. Verso la coda di questo gruppo di formazioni c'è la Fiorentina che, nonostante abbia ottenuto 11 punti nelle ultime 5 sfide, ancora sarebbe fuori dalle prossime coppe europee. Questo perché il cammino dei gigliati è stato simile a quello delle altre formazioni in lotta. La Fiorentina, dopo il ko contro il Napoli che l'ha costretta all'ottava piazza, ha raccolto lo stesso bottino della Roma e ha rosicchiato 1 punto al Bologna, 3 alla Lazio e 4 alla Juventus. In questo modo si è solo avvicinata alle squadre che la precedono. Inoltre, come sottolineato dal Corriere Fiorentino, l'approdo in finale di Coppa Italia del Milan ha aperto uno scenario inaspettato nella corsa europea.

Se i rossoneri dovessero vincere la coppa nazionale e arrivare oltre il sesto posto (al momento sono noni), andrebbero in Europa League "rubando" un posto in campionato. In questo modo solamente la 5° classificata andrebbe nella seconda competizione Uefa per importanza con la sesta destinata alla Conference League. Per evitare questo i viola devono tifare per il Bologna, ovvero per l'ex allenatore Vincenzo Italiano. Al di là di ogni calcolo la Fiorentina ha in calendario 5 sfide, due contro formazioni in lotta per non retrocedere (Empoli e Venezia), due contro dirette rivali (Roma e Bologna) e infine l'Udinese all'ultimo turno. Con 15 punti in palio la Fiorentina sarà chiamata a fare un punto in più della Roma e quattro della Lazio o della Juventus, squadre con cui ha il vantaggio deglis contri diretti, per raggiungere almeno il sesto posto.