FIORE A FV, Folorunsho può dare equilibrio. Gud e Colpani...

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Presente a Pitti Uomo l'ex centrocampista della Fiorentina Stefano Fiore ha parlato a FirenzeViola.it. Queste le sue parole sulla squadra viola: "La squadra che esprime il più bel gioco in Serie A fino a qualche settimana fa era la Fiorentina, insieme alla Lazio. Come fluidità di gioco, Fiorentina e Lazio esprimono un calcio bello".

Come si spiega la flessione dei viola? "L'associazione temporale con quello che, ahimè, è accaduto a Bove e con la flessione dei viola, sarebbe una facile equazione. Qualcosa sicuramente ha influito, Bove fino a quel momento era stato straordinario, della sua presenza ne aveva beneficiato tutta la squadra. ma non può essere solo questo fattore. Ci saranno altri problemi che Palladino ha evidenziato in maniera molto onesta ieri sera, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento. Credo che si era andati oltre con le otto vittorie consecutive. Nessuno si aspettava la Fiorentina così in alto. Ma penso che questo faccia parte del percorso di crescita".

Folorunsho può sostituire Bove? "Credo che questo sia l'intento di Palladino. Hanno caratteristiche diverse però Folorunsho è molto duttile, credo sia però più offensivo. Può dare sicuramente maggiore equilibrio e porta i centimetri che mancano in mezzo al campo".

Sulla Lazio: "Era fisiologico il calo, non è stato però come quello della Fiorentina dato che ha vinto a Lecce. Aveva fatto molto bene anche con l'Atalanta. Mentalmente puoi pagare qualcosa, anche le poche rotazioni sono un fattore. C'è bisogno di nuovi innesti. Ibrahimovic è un giocatore interessante, è presto per giudicarlo, ma se entra nelle rotazioni può essere utile".

Dele Bashiru può fare l'esterno? "No, non può fare l'esterno d'attacco. Il suo pezzo forte è il gol che ha fatto con l'Atalanta, partire dal centro e attaccare lo spazio. Non lo vedo a suo agio in quella posizione".

Colpani come esterno? "La posizioni è quella che occupava a Monza, ma i risultati sono diametralmente opposti. E' molto strano, la posizione è quella, l'allenatore è lo stesso e cambia la squadra. Potrebbe essere anche un momento così e così. Forse c'erano tante aspettative, Firenze ama i giocatori di qualità però poi quando non rendono si inizia a rumoreggiare. Credo però che alla lunga potrà vincere la sua scommessa".

Su Gudmundsson: "Stesso discorso vale per lui, sta mancando a questa Fiorentina. Credo che il suo problema sia psico-fisico. Viene da degli infortuni e anche le vicende extra campo possono condizionare. Lui è un giocatore di grandissima qualità, se sale di condizioni lui e Colpani la Fiorentina può fare un grandissimo campionato".

Sull'Udinese e su Runjaić: "E' una sorpresa. Non lo conoscevo, però devo dire che per come si è calato nella nostra realtà, ha dimostrato di essere molto capace. Non è facile adattarsi così in fretta, da noi la tattica conta tantissimo. L'Udinese è riuscita a mettere in difficoltà un po' tutti".

Chi è l'esterno più forte in Serie A? "Direi Lookman, poi è cresciuto anche Neres nelle ultime settimane".