FIO-SAS 0-0, Rovesciata di DV9: e il Franchi si esalta

Due minuti e Vlahovic fa subito infiammare il Franchi: cross dalla destra di Callejon, palla deviata dal Sassuolo con il serbo che da solo in mezzo all'area prova il colpo in rovesciata: palla fuori non di molto con lo stadio che si rammarica ma si esalta nel contempo per lo splendido gesto tecnico del numero 9 che poi aizza il popolo viola alzando le mani.