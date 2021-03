Al 22’ della ripresa la Fiorentina va ad un passo dal vantaggio: bella azione di contropiede con Amrabat che apre in profondità per Vlahovic che invece di andare al tiro serve per vie centrali Ribery: il francese prova la serpentina, si defila ma quando va al tiro spara di poco alto. Ghiotta chance per il 2-1 viola.