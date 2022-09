FIO-RFS, Ilic risponde a Barak: 1-1 e tanti fischi

Parte con il freno tirato e tanti fischi dagli spalti l'avventura della Fiorentina in Conference League che si fa inchiodare sull'1 a 1 dal modesto Riga. Succede tutto nella ripresa con Barak che è protagonista prima in positivo con il gol al 56' poi con l'errore in costruzione che fa scattre il contropiede e il gol del Riga. Poco concreta la squadra viola che nelle diverse occasioni paga un po' di sfortuna e la bravura del portiere nel primo tempo e un po' di lucidità nella ripresa perdendo così la ghiotta occasione di tre punti, nonostante Italiano avesse messo in campo una formazione di tutto rispetto. Così al 90' scatta la protesta dei tifosi a suon di fischi.

Nel primo tempo la Fiorentina aveva messo nelle note un palo e un pallone alzato dal portiere oltre la traversa e tre tiri di Cabral che nel giro di pochi minuti aveva esaltato ancora Steinbors, con Gollini spettatore non pagante per tutti i 45 minuti se non per una parata che ha salvato i viola dal sanguinoso contropiede di Ilic su un incidente di Bonaventura. Nella ripresa Italiano apporta alcuni cambiamenti inserendo Sottil che sulla sinistra semina il panico e da quella fascia è un cross in mezzo di Biraghi che trova il piede caldo di Barak che nella mischia riesce a trovare l'angolino giusto portando in vantaggio i viola (56'). Al 59' Sottil prova ad innescare il neo entrato Jovic ma il portiere anticipa il serbo. Al 70' l'occasione per il raddoppio passa dai piedi di Ikoné che però angola troppo e manda la palla sul lato. E il Riga trova il gol del pareggio al 74' con Ilic bravo a rubare palla a Barak e sorprendere Gollini facendo esplodere l'entusiasmo dei tifosi lettoni in tribuna. All'88' le speranze viola si infrangono invece col tiro da buona posizione finito alle stelle di Jovic, con il bel tiro ma impreciso di Saponara allo scadere e ancora un tiro sbagliato dal serbo nel recupero.