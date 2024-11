FIO-PAF, Pranzo Uefa al VP. E poi alle 17 canterà Pupo

Fonte: a cura di Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Si avvicina sempre di più la sfida di questa sera tra la Fiorentina e il Pafos ma sono ancora tanti gli impegni che vedranno protagonisti nelle prossime ore le dirigenze dei due club. Tanto per cominciare, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, i vertici della società cipriota (su tutti il ds Cristiano Giaretta) si sposteranno per l'ora di pranzo al Viola Park per incontrare gli omologhi viola nel corso del classico pranzo Uefa che peraltro riguarderà due delle società con i migliori centri sportivi d'Europa (anche quello del Pafos è di nuova costruzione e di altissimo livello).

Nel pomeriggio, attorno alle 17, il noto cantante e tifoso viola Pupo farà poi visita al presidente del Pafos e canterà per lui, visto che il numero uno del club cipriota (di nazionalità russa) è un grande amante della musica italiana.