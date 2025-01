FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lukaku non perdona dagli undici metri e al 54' il Napoli raddoppia. L'ex attaccante di Roma e Inter spiazza De Gea, mettendo il pallone alla sinistra dell'estremo difensore spagnolo, e porta i partenopei avanti di due lunghezze sui viola. Rigore ricordiamo causato da Moreno per un intervento falloso in scivolata ai danni di Anguissa.