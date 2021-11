FIO-MIL, Viola spietata: al 45' è già avanti per 2-0

Finisce 2-0 per la Fiorentina il primo tempo del Franchi tra i viola e il Milan, che deve prendersela in particolare con il suo portiere Tatarusanu se si trova sotto nel punteggio. Il vantaggio viola nasce infatti da una papera pazzesca dell’estremo difensore rumeno che al 15’, su corner di Callejon, si lascia scivolare il pallone dopo averlo preso e permette a Duncan di trovare a porta vuota il gol dell’1-0. Il Milan da quel momento inizia a premere a dismisura e colleziona una serie di tiri dalla distanza sui quali Terracciano è però sempre pronto (bella una parata alla mezz’ora su Leao). I viola si rivedono al 35’ con una botta di Bonaventura per vie centrali fuori non di molto ma la vera chance da gol ce l’ha Ibra al 42’, quando manda di testa fuori su cross di Kjaer. Al 46’, però, la magia che non ti aspetti: Saponara parte in contropiede sulla sinistra e da poco fuori area apre il tiro a giro sul secondo palo che si infila sotto l’incrocio del pali: 2-0, Franchi in delirio e duplice fischio di Guida.