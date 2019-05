FIO-MIL, Domani viola in campo con maglia speciale

Domani la Fiorentina, come ribadito oggi dal vice presidente Gino Salica, renderà omaggio ai campioni dello scudetto 68-69. Lo farà facendo sfilare i giocatori che lo vinsero, prima della partita con il Milan, e facendo indossare alla squadra una maglia speciale, commemorativa con lo stemmino del 50esimo sulla manica. Inoltre saranno messe in vendita 1969 (numero non a caso) di maglie celebrative negli store della Fiorentina. Un'altra speciale è stata donata al Museo del calcio.