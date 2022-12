FIO-JUV, Niente Daspo per tifoso con maglia Liverpool

Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, è stato revocato il Daspo per Valentino, tifoso viola che si era presentato insieme al figlio in Curva Ferrovia nella sfida con la Juventus con la maglia del Liverpool. Il suo avvocato difensore aveva dichiarato infatti che lui era un grande tifoso dei Reds e si era diretto al Franchi subito dopo aver visto in un pub Liverpool-Everton senza aver avuto il tempo di cambiarsi, quindi non voleva alludere alla tragedia dell'Heysel (QUI l'intervista completa)