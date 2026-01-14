Fatta per Harrison, in difesa torna buono il nome di Coppola: il punto di Tuttosport

La Fiorentina è pronta a dare il benvenuto al terzo acquisto del mercato invernale: si tratta dell’esterno offensivo inglese Jack Harrison, classe ’96, proveniente dal Leeds in prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro Lo scrive Tuttosport, che dopo aver descritto il calciatore passa alle altre mosse di mercato: sì, perché dopo aver sistemato le fasce si penserà alla difesa.

Dopo la cessione di Marì e con Viti destinato a tornare al Nizza, ecco la ricerca di un nuovo centrale: piace Diego Coppola del Brighton anche perché è mancino, mentre non lo è l’inglese del Monaco ed ex Tottenham Eric Dier. E pure un mediano da affiancare a Fagioli, inserito fra gli intoccabili dalla dirigenza insieme a Kean, Gosens e Gudmundsson. Del gruppo fa parte anche il corteggiatissimo Niccolò Fortini, malgrado la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno non sia ancora decollata. Intanto al Viola Park si comincia a preparare la gara in trasferta di domenica contro il Bologna dell’ex Italiano: l’obiettivo è centrare il primo successo esterno in campionato che manca dal 25 maggio.