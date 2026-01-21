Fatta per Fabbian, ma anche per Sohm al Bologna: oggi le visite mediche

Contestualmente all'arrivo di Giovanni Fabbian a Firenze, ecco che Simon Sohm si appresta a fare il percorso inverso. Non è uno scambio perché sono due operazioni disgiunte, ma di fatto un passaggio di centrocampisti. Il classe 2003 alla Fiorentina con la formula del prestito con obbligo di riscatto (15 milioni) in caso di salvezza, lo svizzero in rossoblù in prestito con diritto fissato a 14 milioni. Intanto, dopo il saluto agli ormai ex compagni, la toccata e fuga in Svizzera, ecco l’approdo a Bologna: ieri Sohm ha lasciato Firenze, nel giro di qualche giorno (forse già oggi pomeriggio) sarà a Casteldebole per le visite mediche.

Lo scrive il Corriere dello Sport, che aggiunge un dettaglio: Sohm arriverà a Bologna con la benedizione di... Dan Ndoye. Sono molto amici e della stessa leva calcistica (entrambi classe 2001) hanno giocato insieme un Europeo Under 21 con la Svizzera, e ultimamente sono diventati compagni in Nazionale Maggiore (contro la Slovenia, nel settembre scorso, Sohm prese il posto di Dan proprio allo scadere). Ovviamente a Casteldebole Simon troverà un altro svizzero, e cioè Remo Freuler, a fargli da Cicerone. Se il nuovo acquisto sarà in panchina già Genova? La speranza c’è.