Fatta Dzeko-Fiorentina. Il Corriere Fiorentino: "Un Cigno per Pioli"

Sarà Edin Dzeko il primo nuovo volto della Fiorentina 2025-26. Lo sottolinea stamani il Corriere Fiorentino in edicola, scrivendo come l'entourage del bosniaco e il club viola abbiano trovato nel pomeriggio di ieri l'intesa chiudendo l'accordo: contratto di un anno con opzione — legata a un numero prestabilito di presenze — per un’ulteriore stagione, con un ingaggio da 1,8 milioni di euro più bonus. Il calciatore, per il quale è stata superata la concorrenza del Bologna, arriverà a Firenze a parametro zero dopo il biennio in Turchia.

Il "Cigno di Sarajevo", come è stato soprannominato nella sua lunga carriera, arriva a Firenze dopo aver raccolto 35 gol e 71 partite a Istanbul, 46 gol in 99 partite se contiamo tutte le competizioni. Un’operazione avallata con fermezza anche da Stefano Pioli, in attesa che anche per il tecnico chiamato a succedere a Palladino si raggiungano i crismi dell’ufficialità.