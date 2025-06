Calciomercato Ranieri cerca un nuovo ds per la Roma, spunta anche il nome di Pradè

vedi letture

Ci sarebbe anche Daniele Pradè nella lista di Claudio Ranieri alla ricerca di un nuovo direttore sportivo dopo l'addio improvviso di Florent Ghisolfi che firmerà la rescissione consensuale con il club giallorosso dopo appena un anno dal suo arrivo. La società di proprietà dei Friedkin sta vagliando vari nomi e si affida come per la scelta dell'allenatore al suo consulente Ranieri che, rifiutata la Nazionale, lavora H24 per la Roma.

Pradè conosce molto bene l'ambiente ed è un profilo di sicura esperienza, per questo non è da escludere un tentativo almeno per sondare la disponibilità del dirigente. Che però dopo i giorni di riflessione a seguito delle dimissioni di Raffaele Palladino, è rimasto in sella alla Fiorentina e ha già iniziato a programmare la stagione che verrà con Stefano Pioli in panchina, quindi è difficile che possa aprire all'ipotesi di un ritorno a Roma.