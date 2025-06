Come fa Dzeko a essere in forma a 39 anni. A Firenze non sostituirà Kean

vedi letture

L'edizione di Firenze di Repubblica racconta come è possibile che Edin Dzeko a 39 anni riesca ancora a essere un giocatore importante. Superati i trenta, il "cigno di Sarajevo" ha prestato davvero la massima attenzione al proprio fisico, curando ogni aspetto del riposo e del sonno passando per un’alimentazione ultra controllata, calibrata alle necessità del proprio fisico. E così la leggenda della Nazionale bosniaca è tra i pochi calciatori ad aver superato le mille presenze ufficiali, peraltro segnando almeno 50 gol in tre dei cinque principali campionati europei.

Che ruolo avrà alla Fiorentina

Dzeko, spiega il quotidiano, arriva a Firenze non al posto di Kean, ma per giocargli accanto. O al limite sostituirlo in caso di forfait del centravanti della Nazionale. Ci saranno partite in cui partirà dalla panchina, ma l’idea viola è aggiungere e non sostituire e il sistema di gioco di partenza, il 3-5-2, permette in determinate partite la coesistenza del tandem Dzeko-Kean