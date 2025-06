"FiorEdin": Dzeko firma a 1,8 più bonus. I dettagli dell'accordo con la Fiorentina

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola racconta l'affare tra Fiorentina ed Edin Dzeko che porterà alla firma dell'attaccante bosniaco con il club viola. Il gioco di parole del quotidiano in prima pagina è: "FiorEdin". Nella trattativa è stata decisivo il ruolo di Stefano Pioli, prossimo allenatore gigliato, per convincere l'ormai ex Fenerbahce a scartare il Bologna e tutte le altre squadre che si erano interessate a lui, prendendo alla fine la decisione di trasferirsi a Firenze.

I dettagli del contratto

Dzeko arriverà a parametro zero e firmerà per un anno di contratto a 1,8 milioni più bonus con opzione di rinnovo di un altro anno che scatterà in automatico al raggiungimento di un certo numero di presenze e di gol. Intesa raggiunta ieri dopo una trattativa veloce e serrata per quello che al momento può essere considerato il vice Kean. Lui voleva tornare in Italia dopo i due anni in Turchia e ha voluto fortissimamente Firenze sapendo di avere ancora tanto da dare al calcio, conclude il quotidiano: non resta che aspettare che possa arrivare alla corte di Pioli.