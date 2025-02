Fagioli si candida per una maglia da titolare. Gud e Beltran sulla trequarti

Da ieri la Fiorentina ha iniziato a preparare con il lavoro sul campo la sfida di lunedì sera contro l'Inter. Un match che sarà ovviamente diverso da quello giocato appena tre giorni fa al Franchi, anche solo per la possibilità di schierare tutti i volti nuovi del mercato di gennaio. Palladino non dovrebbe discostarsi troppo dall'assetto tattico visto giovedì sera, anche se qualche cambio ci sarà. A partire dalla difesa, dove, con Comuzzo squalificato, quasi obbligata la scelta del quartetto formato da Pongracic e Ranieri centrali con Dodo e Gosens sulle fasce.

Non considerando tra i nuovi, nonostante sia arrivato da meno di un mese a Firenze, Folorunsho, degli ultimi arrivati l'unico che ha delle possibilità di scendere in campo dal primo minuto è Nicolò Fagioli. L'ex Juventus, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, si candida per una maglia da titolare in mediana al fianco di Mandragora. Sulla trequarti sicuro del posto Folorunsho, mentre Beltran, Gudmundsson, pienamente recuperato, Zaniolo e Colpani si giocano le altre due maglie rimanenti. Avanti nel ballottaggio i primi due. Per sciogliere gli ultimi dubbi saranno fondamentale l'allenamento di oggi.