Fagioli sereno, Firenze è casa sua e il passato è alle spalle: remota l'ipotesi di una nuova pena

La Gazzetta dello Sport dedica un focus al momento attuale di Nicolò Fagioli, dopo la fuoriuscita di altre notizie che riguardano lo scandalo delle scommesse. Il centrocampista della Fiorentina è uscito allo scoperto poche ore fa citando Paulo Coelho, dicendosi totalmente focalizzato sul presente, lasciando il passato alle spalle. Il classe 2001 a Firenze si sente a casa, a gennaio è arrivato dopo tante telefonate dell'amico Kean, con società, allenatore ed entourage che lo hanno fatto sentire a casa sin da subito. Dai dirigenti ai calciatori, lo hanno coccolato tutti dal primo momento del suo sbarco in viola ed è per questo che chi conosce il ragazzo in prima persona sa che si sta trovando benissimo nella sua nuova realtà.

L'ex Juventus viene descritto da chi gli sta vicino come sereno anche in una fase del genere, non toccato dalle voci ripartite in questi giorni a seguito di uno scandalo già venuto fuori anni fa e per il quale ha già pagato. La malattia, il disturbo patologico da gioco d'azzardo, è qualcosa dalla quale si è già curato con un percorso terapeutico, tanto che ora è un ragazzo molto diverso rispetto a due anni or sono. Alla Fiorentina sta benissimo e non vuole guardare indietro, anche i tifosi lo hanno accolto al massimo e ora stravedono per lui. Per la giustizia sportiva ha già patteggiato (fu il primo a fare un'ammissione di colpa davanti alla FIGC) ed è difficile che si apra una nuova vicenda giudiziaria, perché nessuno può essere processato due volte per lo stesso reato. Eventualmente - scrive la Rosea - per l'ordinaria ci sarebbe una multa da 250 euro e, se gli fosse riconosciuto un ruolo di reclutamento di persone per le scommesse, potrebbe esserci una pena accessoria. Ma al momento è un'ipotesi remota.