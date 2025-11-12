Fagioli, in ombra con Pioli ora cerca riscatto. Il Corriere dello Sport: "Sarà la prova del nove"

vedi letture

Il Corriere dello Sport si chiede come andrà Nicolò Fagioli con Vanoli. Di sicuro sarà la prova del nove a livello personale per il centrocampista piacentino. Sarà una specie di punto di svolta alla soglia dei 25 anni che compirà a febbraio: se questi sei mesi saranno da dentro o fuori per la Fiorentina, per il 24enne ex Juventus possono rappresentare un bivio utile a recuperare credito e considerazione, confermando il talento che il calcio italiano gli ha sempre accreditato fin da ragazzo. Viceversa, il rischio è d’infilare il corridoio di una carriera normale che invece nessuno pronosticava per lui.

E siccome Vanoli è appena arrivato e da oggi affonderà la mano in profondità dentro al gruppo alla ricerca di problemi e soluzioni, tutti avranno un’opportunità: Fagioli di più. Ecco, da qui può e deve ripartire Fagioli. Dalla consapevolezza che nella Fiorentina c’era poco spazio con Pioli, ma ora con Vanoli si riazzera tutto o quasi.