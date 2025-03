Fagioli-Firenze è già amore, La Gazzetta: i viola potrebbero riscattarlo anche senza obbligo

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra su Nicolò Fagioli, sicuramente uno dei più attesi questo pomeriggio al Franchi visto che per la prima volta affronterà da avversario la Juventus. La sua volontà ovviamente, nonostante il passato che lo lega al club bianconero, è quella di ripercorrere le orme di Kean, di essere protagonista della sfida e magari anche segnare un gol come il centravanti azzurro all'andata. Con Firenze, così per come per Kean, è scattato subito l'amore.

I tifosi gigliati lo stanno apprezzando sia in campo che in alcune dichiarazioni fuori come giovedì nel post partita quando si è scusato per l'ingenuità commessa in occasione del rigore per il Panathinaikos. Oltre a quella dei tifosi, Fagioli gode della massima stima di Palladino, che lo ha schierato per 4 volte su 8 da titolare, e della società che potrebbe riscattarlo anche senza che scatti l'obbligo. La condizione necessaria affinché il diritto di riscatto diventi obbligo è legata ad un piazzamento europeo ma i viola potrebbero decidere di riscattare il classe 2001 per 13,5 milioni più 2,5 di eventuali bonus anche senza la qualificazione alle prossime coppe europee.