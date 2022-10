EX DS SION A RFV, Stupito dal rendimento di Cabral

L'ex direttore sportivo del Sion Marco Degennaro ha parlato così in diretta a RadioFirenzeviola in merito a Cabral: "Io sono convinto che Cabrla possa far vedere le caratteristiche che ha fatto vedere qua in svizzera. Ha una età che gli permette di essere aspettato. Secondo me avrà spazio nelle prossime partite e spero che possa dimostrare quello che ha dimostrato in Svizzera. Qua siamo tutti molto stupiti della non riuscita di Cabral, penso che possa giocare tranquillamente nella Fiorentina che è tra le migliori del campionato italiano. Lui ha giocato anche con vari moduli quindi è possibile che abbia bisogno di altri sei mesi per vedere se riesce a esplodere. Io l'ho visto giocare, e rispetto a quello visto in Svizzera è completamente un altro calciatore, sembra che a Firenze sia arrivato il fratello. Ha perso un po' anche quelle sue giocate che aveva dimostrato di avere. Mi auguro che possa avere un po' più di spazio. Se Cabral è quello visto a Firenze vuol che ha illuso un po' tutti. La grande diversità che si nota è che tra il campionato italiano e quello svizzero è la tattica.

Problemi a livello tattico: "E' possibile che un maggiore tatticismo possa essere una chiave di lettura per cui Cabral non sia riuscito ad esprimersi al meglio. Non è riuscito a convincere Italiano in questo periodo di tempo. Se non lo mette in campo vuol dire che non lo ha convinto, questo vuol dire che anche durante la settimana fa fatica. Sicuramente la Fiorentina lo ha visionato a lungo, e avendolo visto giocare in Svizzera anche io lo avrei preso".

Possibilità di mandarlo in prestito: "Qualora non dovesse cambiare marcia, allora può essere una soluzione. L'attaccante ha bisogno del gol, anche se non spicca nelle prestazioni. Ha continuità quando segna e non quando gioca bene. Darlo in prestito potrebbe dargli la possibilità di sbloccarsi sia mentalmente che in fase realizzativa".