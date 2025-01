ESTERNO, Stallo Luiz Henrique, idee Soulè/Maldini

FirenzeViola.it

La Fiorentina cerca anche un esterno sul mercato e lavora per un colpo che possa aiutare Palladino nelle alternative. Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, la trattativa per Luiz Henrique del Botafogo vive una fase stallo legata alla distanza economica ancora notevole tra i brasiliani e la Fiorentina.

Partendo dal presupposto che è molto difficile aspettarsi un ritorno di fiamma per Domenico Berardi, non è da escludere che la Fiorentina faccia un pensierino sul giocatore della Roma Matias Soulé, vecchio pallino di Daniele Pradè. Ma c'è un attaccante italiano che, per qualità, stuzzica la dirigenza viola: Daniel Maldini, da sempre nelle grazie di Pradè che nel caso sfrutterebbe l'asse di mercato con il Monza.