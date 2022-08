EMPOLI-FIORENTINA 0-0, Rivivi il live di Firenzeviola

100+2' - FINITA! La Fiorentina finisce in attacco ma non riesce a sfondare il muro azzurro nonostante la doppia superiorità numerica

100' - OCCASIONE VIOLA- Vicario salva in angolo su tiro di Gonzalez che poi trova un'altra occasione ma la palla non entra.

98' -Espulso Zanetti per proteste

97' - OCCASIONISSIMA VIOLA: Quarta ruba un pallone sulla destra e innesca Sottil che scarica su Duncan che spara una sassata in porta che però colpisce Ismajili poi Biraghi colpisce alto.

95' - Assalto viola ma l'Empoli in doppia inferiorità numerica è tutto chiuso nella propria area ed è difficile trovare varchi

91' - L'Empoli resta in nove per l'infortunio a Cambiaghi che si fa male su un allungo.

90' - Concessi 10 minuti di recupero

88' - Si accende Bonaventura che tira in rete trovando la deviazione in corner.

86' - TRE CAMBI IN DUE MINUTI: Biraghi entra per Terzic poi nell'Empoli il neo acquisto Grassi rileva Henderson. Ultimo cambio anche per Italiano che mette Cabral per Jovic che nervoamente da un calcio ad una bottiglietta.

84' - Dopo un flipper la palla arriva a Terzic che crossa per Gonzalez che tenta l'imbeccata per Bonaventura ma l'Empoli capisce tutto.

76' - Cambio viola: entra Gonzalez per Ikoné che si è mosso tanto ma gli è mancata poi la qualità nelle giocate.

74' - L'arbitro, dopo consulto al Var, comunica che c'era stato un tocco di mano prima del fallo di Haas.

72' - GIALLO PER SOTTIL: Il giocatore cade in area contrastato da Haas e si arrabbia con l'arbitro perché voleva il rigore, non concesso. E Sacchi lo ammonisce per proteste. Poi però aspetta il silent ceck per verificare se il rigore c'è.

67' - Nell'Empoli entrano Satriano e De Winter per Destro e Bajrami.

65' - Dopo l'ammonizione a Lupero, Sacchi va al VAR a verificare perché Jovic che ra stato atterrato dal difensore azzurro era lanciato a rete. L'arbitro cambia decisione: ROSSO PER LUPERTO (secondo di fila nel derby)

64' - Due cambi per l'Empoli: Cambiaghi per Lammers e Haas per Bandinelli. Intanto è stato ammonito Luperto

60' - RIPARTE IL GIOCO e a fine gara si dovranno recuperare 7 minuti di gioco

55' - L'ARBITRO SI INFORTUNA E DEVE USCIRE. Marchetti costretto a fermarsi e a lasciare il posto al quarto uomo Sacchi. Gioco fermo qualche minuto per permettere il cambio

52' - Pericolo Empoli con Destro che tira addosso a Gollini, poi cade reclamando qualcosa. Ma l'azione dei viola sembrava pulita. Il tutto comunque nasce da un'ingenuità di Dodo che perde un pallone sanguinoso ad opera di Henderson che innesca Destro.

46' - RIPARTITI!! Fiorentina torna in campo con due cambi: entrano Duncan al posto di Maleh e Sottil al posto di Saponara. Cambia insomma tutta la fascia sinistra

------------------------------------------------------------------------------------------------

45+2' - FINE DEL PRIMO TEMPO SUL PARZIALE DI 0-0

45+1' - OCCASIONISSIMA EMPOLI: nel recupero grande azione dellEmpoli che sul cross di parisi trova Destro ben appostato ma non preeciso nel suo tiro di testa

45' - Due minuti di recupero

39' - SECONDO GIALLO VIOLA: Maleh si avventa sulla palla (e la prende) ma prende anche Henderson e l'ammonizione

38' - OCCASIONE VIOLA: Terzic perfetto dalla sinistra crossa per Ikoné che impegna seriamente Vicario in angolo.

37' - PRIMO GIALLO: Ancora Ikoné s'invola in area ma non frena l'irruenza entrando pericolosamente su Vicario.

35' - Maleh dalle retrovie lancia un solitario Ikoné che, entrato in area, cerca il dribbling facendo rientrare la difesa azzurra che lo blocca.

34' - Pressione viola e dalla distanza ci prova anche Bonaventura.

30' - OCCASIONE VIOLA: Tiro da fuori di mandragora che finisce di poco sul fondo

29' - Ikoné prova l'uno contro uno con Parisi che lo ostacola in ogni modo fin dentro l'area ma l'arbitro, nonostante la maglia tirata, non vede alcun fallo. Il francese si è forse intestardito troppo nel dribbling perdendo così un'occasione

26' - Gioco ripreso

23' - Gioco fermo con Parisi a terra per un fallo di Mandragora. Fase di stallo della gara e cooling break. E i due allenatori approfittano per dare le indicazioni ai loro giocatori, con Italiano non proprio soddisfatto.

13' - Si rivede l'Empoli con l'osservato speciale Bajrami e Bandinelli che prova il tiro con poca fortuna.

10' - Sulla destra accelerata di Ikoné che in area si fa comunque rubare palla

6' - Milenkovic non riesce a svettare anticipato dai difensori azzurri, sullo sviluppo del secondo angolo battuto da Mandragora.

4' - Occasione viola con il tiro di Bobaventura, sventata in angolo che, in assenza di Biraghi, batte Mandragora.

2' - Pericolo Empoli: Lammers trova un varco e impegna Gollini che si aggomitola letteralmente sul pallone

1'- PARTITI!!

18.20 - Un saluto ai lettori di FirenzeViola.it e bentrovati al live di Empoli-Fiorentina, gara valida per la seconda giornata di campionato. Seguite la nostra diretta testuale per restare aggiornati sull'andamento della partita. Ecco intanto le formazioni, con qualche sorpresa nell'undici viola anche in vista del ritorno della finale playoff di Conference League con il Twente.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajili, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Destro. Perisan, Fantoni, Cacace, Grassi, De Winter, Satriano, Crociata, Ekong, Degli Innocenti, Fazzini, Cambiaghi, Haas, Baldanzi, Guarino. All. Zanetti

FIORENTINA (4-3-3): Gollini, Dodo, Milenkovic, Quarta, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Maleh; Ikoné, Jovic, Saponara. Terracciano, Cerofolini, Biraghi, Cabral, Ranieri, Gonzalez, Venuti, Benassi, Duncan, Sottil, Amrabat, Bianco, Nastasic, Kouame. All. Italiano