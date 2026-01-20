Dzeko ha scelto lo Schalke 04: via a titolo definitivo e a parametro zero

Edin Dzeko a breve non sarà più un attaccante della Fiorentina. Il giocatore ha scelto lo Schalke 04 e dunque lascerà Firenze definitivamente. In queste ore era al Viola Park per definire il tutto e prendere le sue cose. La formula è del trasferimento a titolo definitivo, ma nelle casse viola non entrerà nulla.

Il giocatore, che ha indossato la fascia di capitano in un paio di occasioni, infatti era arrivato da svincolato con un contratto di anno con opzione (ovviamente non esercitata) ma era soprattutto l'ingaggio a pesare: 1,8 milioni di euro, più eventuali bonus legati a obiettivi che non sono però scattati. Soldi che dunque verranno in parte risparmiati.