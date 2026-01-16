Dzeko a Zagabria per incontrare lo Zeljeznicar: la nota del club

Come riportato da sportsport.ba, Edin Dzeko ha trascorso del tempo a Zagabria negli ultimi giorni per partecipare a un incontro sul proprio futuro con lo Zeljeznicar. Questo il comunicato dello stesso club di Sarajevo: "Il Football Club Zeljeznicar informa il pubblico che si è tenuto un incontro con Edin Džeko. La discussione ha riguardato i piani futuri e lo sviluppo strategico del club, nonché possibili forme di cooperazione con Edin Džeko. Il club informerà i suoi tifosi in modo tempestivo e trasparente su tutti i prossimi sviluppi".

Si è trattato di un confronto per qualcosa di futuribile, magari un ingresso dell'attuale attaccante viola come dirigente nello Zeljeznicar, società passata all'imprenditore Sanin Mirvic e quindi in forte rivoluzione. Ma non adesso, visto che secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la volontà del classe '86 è quella di continuare a giocare a calcio per almeno un'altra stagione.