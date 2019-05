DV, Domani ancora con la squadra. Lo stadio...

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it in questi minuti sia Andrea che Diego Della Valle, malgrado le voci sempre più insistenti circa una cessione della società, passeranno la notte a Firenze con la squadra. Stessa cosa dovrebbero fare nella mattinata di domani quando assisteranno alla rifinitura, mentre non ci sono ancora certezze riguardo la loro presenza all'Artemio Franchi per la gara con il Genoa.