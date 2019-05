DV, Dal 2002 a oggi messi 220 mln di tasca propria

Il portale specializzato Calcio&Finanza ha elaborato la spesa complessiva della famiglia Della Valle nel gestire la Fiorentina dal momento in cui hanno preso la guida della società nel 2002. Secondo quanto si legge, le liquidità complessive immesse dai DV nel corso di questi 17 anni arrivano in totale ad una cifra di poco superiore ai 220 milioni. La ricostruzione evidenzia anche come questa quota sia stata raggiunta già nel 2016, ossia l'anno dal quale si sono interrotti i versamenti della proprietà, molto impegnata invece economicamente dal 2004 al 2008, ma anche dal 2012 al 2014, momento in cui fu tentato un rilancio - gli anni di Mario Gomez per capirsi - che però non portò poi però ai frutti sperati. I risultati complessivi dai vari bilanci, invece, portano ad una perdita totale di oltre 130 milioni. Ecco la tabella che ricostruisce i movimenti finanziari.