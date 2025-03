Dagli inviati Duemila greci a Firenze coi "rinforzi" romanisti: la giornata dei tifosi del Panathinaikos

Mattinata in centro, tra le bellezze storiche di Firenze, per i tifosi del Panathinaikos arrivati in riva all'Arno per seguire la partita di questa sera di Conference League contro la Fiorentina. I sostenitori biancoverdi arrivati dalla Grecia sono in totale circa 2.000 ma quelli che avranno accesso allo stadio stasera sono circa 1.300. In tanti dunque hanno raggiunto Firenze anche sprovvisti di biglietto, non solo per il fascino della trasferta ma anche perché qualcuno aveva piacere di ritrovare alcuni tifosi della Fiorentina che aveva conosciuto l’anno scorso per la finale di Conference ad Atene, perché in quell’occasione i sostenitori del Panathinaikos tifavano per la Fiorentina, essendo acerrimi rivali dell’Olympiacos.

Da sottolineare che tra i presenti arrivati dalla Grecia, molti sono arrivati da Atene ma anche da Creta ed altri parti del Paese. Presenti anche alcuni tifosi della Roma tra loro perché i supporters di Roma e Panathinaikos sono gemellati da una ventina d’anni. Il clima della città è stato in mattinata totalmente tranquillo, i tifosi erano sparsi a gruppetti per il centro e non c’è stato alcun tipo di disordine. La marea biancoverde si ritroverà nel pomeriggio in piazza Indipendenza (luogo del meeting point) e da lì verrà scortata con pulmini e autobus allo stadio. Tutto tranquillo, dunque, in centro ma rimane in ogni caso alta l’allerta: i controlli delle forze dell’ordine sulla tifoseria proseguono.