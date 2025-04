Due ballottaggi aperti per Cagliari-Fiorentina. Beltran o Gudmundsson?

La Fiorentina è finalmente pronta a scendere in campo contro il Cagliari a due giorni di distanza dal rinvio del match per la morte di Papa Francesco. E l’edizione di Firenze di Repubblica fa il punto sulle ultime di formazione in casa viola con Raffaele Palladino che sa che non dovrà sbagliare nessuna scelta senza però dover fare più calcoli a sei giornate dal termine. Due i ballottaggi, principalmente: Gosens o Parisi sulla sinistra, Beltran o Gudmundsson a supporto di Kean.

Il laterale tedesco sta molto meglio, ha giocato alcuni minuti in Conference ma certo non ha ancora il ritmo partita registrato prima del suo infortunio. L’argentino, invece, potrebbe far rifiatare il numero dieci col tecnico che pensa anche a un calendario che nelle prossime settimane sarà particolarmente fitto con le due semifinali contro il Betis di Siviglia in agguato.