DS AARHUS, Vorremmo che Diks restasse con noi

Peter Christiansen, ds dell'Aarhus, ha parlato a bold.uk del futuro di Kevin Diks, terzino destro in prestito al club danese dalla Fiorentina che in teoria dovrebbe tornare in viola a fine prestito: "Non è un segreto che vorremmo rimanesse qui con noi. Probabilmente faremo una telefonata in Italia, con la società di Kevin (la Fiorentina, ndr) abbiamo già un bel dialogo ma ci sono molte cose che devono essere ridiscusse. Il ragazzo era arrivato infortunato, ma il nostro personale sanitario ha fatto un lavoro fantastico con lui. All'inizio non ha giocato molto, ma dalla primavera in poi è apparso in gran forma: è importante che nel ruolo del terzino destro ci sia molta competizione".