DRAGOWSKI, Lo Spezia pronto a chiudere?

Lo Spezia sarebbe pronto a chiudere il colpo Dragowski. Il polacco è infatti il primo indiziato per la porta dello Spezia nel caso Provedel dovesse accasarsi alla Lazio. Questo è quanto riferito dall'esperto di mercato e direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini durante un intervento a Radio FirenzeViola, che aggiunge però che ci potrebbe essere una difficoltà in questo incastro di mercato: la Lazio non vorrebbe spendere molto per portare a casa Provedel mentre i viola vorrebbero vendere il polacco alle loro condizioni.