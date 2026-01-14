Dopo due giorni di riposo la Fiorentina torna in campo: il programma di oggi
La Fiorentina torna in campo oggi pomeriggio per cominciare a preparare la sfida di domenica contro il Bologna: dopo due giorni di pausa concessi da Paolo Vanoli, appuntamento al Viola Park per la prima seduta della settimana. Sarà il terzo allenamento in gruppo coi nuovi compagni per Marco Brescianini, che scalpita per una maglia da titolare già al Dall'Ara. Da valutare anche le condizioni di Jacopo Fazzini e Tariq Lamptey, lungo degenti tornati in gruppo venerdì scorso dopo mesi.
Da valutare, scrive la Gazzetta dello Sport, anche le condizioni fisiche di Edin Dzeko, che ha saltato le ultime partite per una botta al piede rimediata prima della sfida contro la Cremonese. L’attaccante bosniaco è però anche in uscita, dopo pochi mesi a Firenze, in questa finestra di mercato. Si cerca la soluzione migliore per tutte le parti, con grande probabilità all’estero.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati