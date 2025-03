Domani Fiorentina Femminile- Milan, De La Fuente carica le viola: "Obiettivo zona Champions"

vedi letture

Domani prende il via la poule scudetto del campionato di serie A femminile con la Fiorentina che ospita il Milan al Viola Park (stadio curva Fiesole, ore 18) per uno scontro diretto con la quinta in classifica, a soli tre punti dalle viola quarte che con 28 hanno l'obiettivo di staccare appunto l'inseguitrice e soprattutto di recuperare punti sulla Roma, terza a 35, che occupa l'ultimo posto utile per la Champions.

Il tecnico della Fiorentina Femminile, Sebastian De La Fuente, non si nasconde, serve una vittoria e servono punti (a differenza della scorsa stagione) per la rimonta nonostante le difficoltà data dalla sosta per le Nazionali che ha tolto tante giocatrici. "In questi 10 giorni abbiamo lavorato con 5-6 ragazze, ed abbiamo inserito qualche Primavera, abbiamo tre giorni per preparare la gara e anche se la partita col Milan si prepara da sola bisogna sempre vedere le nazionali come stanno, come arrivano dai ritiri, bisogna capire se abbiamo voglia di dare battaglia. Noi abbiamo un obiettivo che è quello di tornare tra le prime tre posizioni per l'Europa e dunque abbiamo bisogno di punti e di vincere. Abbiamo giocato le ultime 4 gare del campionato proprio con le stesse squadre della poule scudetto ed abbiamo dato battaglia, indipendentemente dai risultati. Ma la Champions è il nostro obiettivo ed ora siamo lontani e siamo consapevoli appunto che ci servono punti e che dobbiamo dare quello che possiamo. E tutto passa dalla vittoria di questa domenica".