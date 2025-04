Dodo sarà dimesso dall'ospedale lunedì: il report della Fiorentina

vedi letture

Arrivano aggiornamenti direttamente dalla Fiorentina in merito alle condizioni di Dodo, esterno della Fiorentina ricoverato ed operato per un'appendicite due giorni fa. Questo il report del club viola che stabilisce anche i tempi per la dimissione dall'ospedale del calciatore: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cordeiro Dos Santos Domilson, sottoposto venerdì pomeriggio a intervento di appendicectomia laparoscopica, sarà dimesso dall'ospedale nel quale è ricoverato, nella tarda mattinata di lunedì".

La previsione del medico Castellacci sul recupero

Parlando di tempi di recupero, Il Corriere dello Sport-Stadio ieri ha intervistato il prof. Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale ed esperto in Medicina dello Sport, che ha indicato la possibilità che il brasiliano possa stare fuori per un mese. Il tutto ovviamente al netto di complicazioni. Il brasiliano finora aveva saltato una sola gara in campionato per squalifica: Fiorentina-Udinese dello scorso 23 dicembre. Senza Kayode, passato a gennaio al Brentford, non c'è un sostituto di ruolo sulla corsia di destra, le possibili soluzioni portano all'adattamento di uno tra Folorunsho, Moreno e Comuzzo.